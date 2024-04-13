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«Спартак» поздравил Гильермо Абаскаля с 35-летием

«Спартак» поздравил Гильермо Абаскаля с 35-летием
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Пресс-служба московского «Спартака» поздравила с днём рождения главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Гильермо Абаскалю – 35! Поздравляем главного тренера красно-белых с днём рождения! Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего!» – говорится в сообщении клуба.

35-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце следующего сезона.

Сегодня, 13 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» встретится с московским «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Матч начнётся в 14:00 мск.

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