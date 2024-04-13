Спортдиректор ЛАСКа Вуянович: у «Зенита» огромный капитал и финансовая мощь

Спортивный директор ЛАСКа Радован Вуянович высказался о капитале петербургского «Зенита».

«У «Зенита» огромный капитал, финансовая мощь, качественные иностранцы, очень качественные. Возможно, ключевым моментом является именно то, о чём я говорил ранее, – развитие организационных систем в структурах клуба, скаутинг игроков, в первую очередь, внутренних, на территории всей России. Долгосрочная концепция», – приводит слова Вуяновича «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 13 апреля, состоится центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:00 мск. После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.