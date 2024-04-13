Игрок «Кальяри» Шомуродов рассказал, вернётся ли он в «Рому» после окончания аренды

Центральный нападающий «Кальяри» Эльдор Шомуродов, арендованный у «Ромы», ответил на вопрос, вернётся ли он в римский клуб по окончании сезона.

«Рано говорить об этом. Мы обсудим это в конце чемпионата. Мне, моей жене и двум детям очень хорошо здесь, ведь город спокойный. Я полюбил блюда из рыбы, которую раньше ел не так много. Здесь прекрасно», — приводит слова Шомуродова сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с римским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.