Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году — журналист Фальк

Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году — журналист Фальк
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий футбольный союз (DFB) рассматривает вариант с приглашением Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии в случае, если Юлиан Нагельсман, возглавляющий её сейчас, откажется от продления контракта, заканчивающегося грядущим летом. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, в случае подобного сценария DFB рассчитывает заключить трудовое соглашение с Клоппом в 2025 году, когда он успеет отдохнуть после работы в «Ливерпуле», и у него останется время для подготовки команды к чемпионату мира 2026 года.

Подчёркивается, что на протяжении года, до того, как сборную Германии примет Клопп, ей может руководить нынешний помощник Нагельсмана Сандро Вагнер.

Напомним, ранее Клопп заявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона.

Материалы по теме
Клопп пообещал реакцию «Ливерпуля» на разгромное поражение от «Аталанты» в Лиге Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android