Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году — журналист Фальк

Немецкий футбольный союз (DFB) рассматривает вариант с приглашением Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии в случае, если Юлиан Нагельсман, возглавляющий её сейчас, откажется от продления контракта, заканчивающегося грядущим летом. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, в случае подобного сценария DFB рассчитывает заключить трудовое соглашение с Клоппом в 2025 году, когда он успеет отдохнуть после работы в «Ливерпуле», и у него останется время для подготовки команды к чемпионату мира 2026 года.

Подчёркивается, что на протяжении года, до того, как сборную Германии примет Клопп, ей может руководить нынешний помощник Нагельсмана Сандро Вагнер.

Напомним, ранее Клопп заявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона.