Эдуард Мор назвал имя ключевого игрока «Локомотива» в нынешнем сезоне

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что нападающий Максим Глушенков является ключевым игроком столичного «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«Глушенков — ключевой игрок в этом сезоне для «Локомотива», самый важный в этом году. Он всегда был умным и техничным парнем. А сейчас он добавил в солидности, прибавил в опыте. Во всех действиях видно, что он не сомневается в себе, ему в команде доверяют.

В карьере каждого футболиста наступает момент, когда ты должен выходить на ожидаемый уровень. И Глушенков, слава богу, вышел на очень серьёзный уровень», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Максим Глушенков принял участие в 30 матчах за «Локомотив» во всех официальных турнирах, отметился восемью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца декабря 2026 года.