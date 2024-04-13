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Роман Орещук: «Динамо» обыграет «Урал» с крупным счётом

Роман Орещук: «Динамо» обыграет «Урал» с крупным счётом
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о грядущем матче 24-го тура чемпионата России, в котором бело-голубые встретятся с «Уралом». Встреча состоится завтра, 14 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» обыграет «Урал», и, мне кажется, очень крупно. Не понимаю, что происходит с екатеринбуржцами. Если «Динамо» мешают добиться результата индивидуальные грубые ошибки, то у «Урала» система накрылась. Непонятно во что играют, непонятно, как собираются брать очки. Это очень тяжёлая для команды история. Психология – это одна из проблем», – приводит слова Орещука Metaratings.

Напомним, матч «Урал» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:15.

После 22 матчей Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей чемпионата России «Урал» заработал 20 очков и расположился на 14-й строчке.

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