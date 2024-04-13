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Павлюченко сравнил спартаковца Соболева с самим собой в молодости

Павлюченко сравнил спартаковца Соболева с самим собой в молодости
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Бывший футболист «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко ответил на вопрос, почему в России почти не осталось таких больших, крепких центральных нападающих, как он и Павел Погребняк.

— Почему в России почти не осталось таких больших, крепких центрфорвардов, как Павлюченко, Погребняк?

— Почему не осталось? Посмотрите на того же Соболева, забивает же. Давайте посмотрим по всем командам РПЛ — они везде есть. Тюкавин тоже хороший нападающий. Просто кому-то дано забивать по 15–20 мячей, а кому-то нет. Возьмите ту же сборную — они там есть. Карпин вызывает их в сборную, это лучшие футболисты, — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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