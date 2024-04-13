Спортдиректор ЛАСКа: Карпин оставил свой след в мире футбола как игрок и тренер

Спортивный директор ЛАСКа Радован Вуянович высказался о главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине.

«Карпин определённо оставил свой след в мире футбола как игрок и тренер, знания и опыт Валерия способствуют его репутации. Однако звание топ-тренера может зависеть от разных факторов и субъективных мнений. Но Карпин определённо хороший тренер», – приводит слова Радована Вуяновича «РБ Спорт».

В феврале 2024 года генсек РФС Максим Митрофанов объявил о том, что члены исполкома организации довольны работой Карпина на посту наставника национальной команды и хотят предложить специалисту новый контракт. Текущий трудовой договор сборной России и Валерия Георгиевича истекает предстоящим летом.