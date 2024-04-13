Синицын: открытый футбол с «Зенитом» может стать убийственным для «Краснодара»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о грядущем матче 24-го тура чемпионата России, в котором «быки» сыграют с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 13 апреля.

«Не знаю, как всё это будет выглядеть, но думаю, что будет два плана. Всё будет зависеть от того, как сыграет «Зенит» – в два опорных или в одного. Открытый футбол может стать убийственным для «Краснодара», потому что петербургские исполнители моментально накажут команду. Я считаю, что «Краснодар» не будет оголять зоны сзади, но создаст некоторую яркость впереди», – приводит слова Синицына Metaratings.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:00 мск.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.