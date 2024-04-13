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Павлюченко: раньше было — тренер ещё не пришёл с поля, а я уже прыгнул в машину и уехал

Павлюченко: раньше было — тренер ещё не пришёл с поля, а я уже прыгнул в машину и уехал
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Бывший футболист «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями, как раньше проводились тренировки.

«Если сбор команды в 13:00, то тренерский штаб приезжает за полтора часа до этого времени. Собираемся, смотрим какие-то эпизоды, планируем тренировку, обсуждаем, кто за что отвечает. Футболисты же приехали, потренировались и уехали, а тренеры должны ещё что-то обсудить и посмотреть.

Понятно, что времени занимает больше, но мне всё это интересно. Вспоминаю себя в молодости: тренер ещё не пришёл с поля после тренировки, а я уже прыгнул в машину и уехал. Работа тренера другая», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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