Агент Витора Роке высказался о возможном уходе игрока из «Барселоны» в аренду

Футбольный агент Андре Кури, представляющий интересы бразильского нападающего «Барселоны» Витора Роке, высказался о возможном уходе игрока в аренду в летнее трансферное окно.

«Витор очень счастлив в «Барселоне», шансов на его уход в аренду нет. Он очень хорош физически и психологически, и он ждёт больше минут, чтобы доказать это на поле. Хави очень любит его», — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Роке перешёл в «Барселону» этой зимой из «Атлетико Паранаэнсе» за € 40 млн. Форвард на данный момент провёл за каталонцев 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.