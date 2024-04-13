«Сочи» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Дркушич, Марсело, Аттийят-аллах, Юсупов, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич, Гуарирапа.

«Спартак»: Максименко, Классен, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зиньковский, Бонгонда, Соболев, Угальде.

Фото: ФК «Сочи»

Фото: ФК «Спартак»

«Сочи» находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 15 очков в 22 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестом месте с 35 очками после аналогичного количества встреч.