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Роман Широков: вопросы к Лещуку есть, но не стал бы говорить, что его надо прямо разорвать

Роман Широков: вопросы к Лещуку есть, но не стал бы говорить, что его надо прямо разорвать
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился мнением о минувшем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Хозяева выглядели хорошо, но свои моменты не реализовали, за что и поплатились. Лещук в двух моментах недоработал, но, с другой стороны, а где были защитники в этих эпизодах? Не знаю, говорят сейчас или нет, а раньше обороняющиеся игроки при любом ударе по воротам должны идти на помощь вратарю. Вопросы к Лещуку есть, но я бы не стал говорить, что его надо прямо разорвать», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, после 22 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Динамо» заработало 38 очков и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне вратарь «Динамо» Игорь Лещук принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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