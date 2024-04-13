Роман Широков: вопросы к Лещуку есть, но не стал бы говорить, что его надо прямо разорвать

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился мнением о минувшем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 2:1.

«Хозяева выглядели хорошо, но свои моменты не реализовали, за что и поплатились. Лещук в двух моментах недоработал, но, с другой стороны, а где были защитники в этих эпизодах? Не знаю, говорят сейчас или нет, а раньше обороняющиеся игроки при любом ударе по воротам должны идти на помощь вратарю. Вопросы к Лещуку есть, но я бы не стал говорить, что его надо прямо разорвать», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, после 22 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Динамо» заработало 38 очков и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне вратарь «Динамо» Игорь Лещук принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.