Радимов: «Краснодар» при Ивиче не смог бы стать чемпионом РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что южане не стали бы чемпионами России, если бы на посту главного тренера команды остался Владимир Ивич. В прошлом месяце сербского специалиста в краснодарской команде сменил Мурад Мусаев.

«Краснодар», если победит, за семь игр до конца на первом месте не шёл никогда. Краснодарцы агрессивно смотрятся с первых минут. Ничего общего с прежним тренером. С Владимиром Ивичем первого места быть не могло, так как он не умеет рисковать. В первые 15 минут команда не забивала. Когда приходил Мурад Мусаев, ему, видимо, поставили задачу быть первым или в тройке. Пока всё складывается, наверное, так, как хотят Галицкий и руководство. Для Галицкого 4:3 лучше, чем 1:0», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 13 апреля, состоится центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:00 мск. После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.