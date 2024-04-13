Медведев и Хашиг прогулялись по парку Галицкого перед матчем «Краснодар» — «Зенит»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев и генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прогулялись по парку владельца южан Сергея Галицкого. Парк находится рядом с домашним стадионом краснодарского клуба.

Сегодня, 13 апреля, состоится центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.