«Мальорка» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 19:30

Сегодня, 13 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Мальорка» и мадридский «Реал». Команды сыграют на стадионе «Иберостар» в Пальме-де-Мальорка. В качестве главного арбитра выступит Хосе Санчес Мартинес. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 30 туров чемпионата Испании «Мальорка» набрала 31 очко и занимает 14-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Примере «Реал» заработал 75 очков и располагается на первой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 19-го тура Ла Лиги. В том противостоянии мадридский клуб обыграл «Мальорку» со счётом 1:0.