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«Мальорка» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 19:30

«Мальорка» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 19:30
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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Мальорка» и мадридский «Реал». Команды сыграют на стадионе «Иберостар» в Пальме-де-Мальорка. В качестве главного арбитра выступит Хосе Санчес Мартинес. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 31-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 30 туров чемпионата Испании «Мальорка» набрала 31 очко и занимает 14-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Примере «Реал» заработал 75 очков и располагается на первой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 19-го тура Ла Лиги. В том противостоянии мадридский клуб обыграл «Мальорку» со счётом 1:0.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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