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Дубль Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Жирону»

Дубль Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Жирону»
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Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Хозяева поле одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Испания - Примера . 31-й тур
13 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Довбик – 4'     1:1 Гризманн – 34'     2:1 Корреа – 45+6'     3:1 Гризманн – 50'    

Первый гол в матче был забит на четвёртой минуте. Отличился украинский форвард «Жироны» Артём Довбик. На 34-й минуте «Атлетико» получил право пробить 11-метровый удар, который реализовал Антуан Гризманн. На 45+6-й минуте Анхель Корреа вывел мадридцев вперёд. На 50-й минуте Гризманн оформил дубль.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 31 тура чемпионата Испании «Атлетико» набрал 61 очко и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Примере «Жирона» заработала 65 очков и расположилась на третьей строчке.

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