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«Оренбург» показал, как сейчас выглядит стадион «Газовик» в условиях паводка в регионе

«Оренбург» в социальных сетях опубликовал видео со стадиона «Газовик» перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится в воскресенье, 14 апреля. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. Сейчас в Оренбургской области масштабное наводнение.

Видео доступно в телеграм-канале «Оренбурга».

Ранее в клубе заявили, что паводок в регионе не окажет влияния на проведение матча.

«Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 22 матча. «Оренбург» находится на 12-й строчке, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 44 очка.

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