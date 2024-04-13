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Игорь Семшов — об атакующей игре «Краснодара»: а где она?

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми, который завершился победой гостей со счётом 2:1, а также высказался относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Хорошая игра. «Зенит» заслуженно победил. Все ждали атакующей игры от «Краснодара», а где она? Во втором тайме вообще ничего не было в исполнении команды Мусаева. «Зенит» ещё пару раз простил «Краснодар».

— Чемпионская гонка закончилась?

— Нет, ещё впереди матчи. Понятно, что у «Зенита» теперь есть преимущество, они могут потерять очки, а у «Краснодара» больше нет права на ошибку. «Зенит» сделал хороший задел.

— Чемпионский опыт «Зенита» помог команде перевернуть игру?

— Думаю, это произошло из-за хорошей игры лидеров петербуржцев. Клаудиньо, Артур и Мостовой действовали хорошо. Кассьерра, Барриос и Дуглас проявили себя в самых сложных моментах.

— Чего не хватило «Краснодару» для победы?

— Наглости в атаке. Кроме забитого мяча, и вспомнить нечего, — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

На 16-й минуте матча счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.