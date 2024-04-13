Гирасси установил рекорд «Штутгарта» по голам за сезон в Бундеслиге

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:0) забил 25-й гол в чемпионате Германии — 2023/2024. Это лучший показатель в истории «Штутгарта» по количеству голов за сезон в Бундеслиге.

Прежний рекорд принадлежал бывшему форварду сборной Германии Марио Гомесу, который в чемпионате Германии — 2008/2009 забил 24 гола.

Напомним, 28-летний Гирасси на данный момент занимает вторую строчку в бомбардирской гонке немецкого чемпионата, забив 25 голов за 23 матча Бундеслиги в этом сезоне, также на его счету одна результативная передача. На первом месте расположился 30-летний форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн с 32 голами в 29 играх Бундеслиги.