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Гирасси установил рекорд «Штутгарта» по голам за сезон в Бундеслиге

Гирасси установил рекорд «Штутгарта» по голам за сезон в Бундеслиге
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Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:0) забил 25-й гол в чемпионате Германии — 2023/2024. Это лучший показатель в истории «Штутгарта» по количеству голов за сезон в Бундеслиге.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Гирасси – 11'     2:0 Ундав – 17'     3:0 Левелинг – 37'    

Прежний рекорд принадлежал бывшему форварду сборной Германии Марио Гомесу, который в чемпионате Германии — 2008/2009 забил 24 гола.

Напомним, 28-летний Гирасси на данный момент занимает вторую строчку в бомбардирской гонке немецкого чемпионата, забив 25 голов за 23 матча Бундеслиги в этом сезоне, также на его счету одна результативная передача. На первом месте расположился 30-летний форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн с 32 голами в 29 играх Бундеслиги.

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