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Созин: это победа Семака. Если бы остался Ивич — «Зенит» не перевернул бы матч

Созин: это победа Семака. Если бы остался Ивич — «Зенит» не перевернул бы матч
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Санкт-петербургский клуб одержал волевую победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«Победа «Зенита» – это победа Семака. Если разбирать футбол, анализировать, то решение убрать Алипа и перейти на четыре защитника перевернуло игру. А ещё «Краснодару» очень повезло, что не было Вендела – с ним было бы сложнее.

Сегодня «Зенит» лучше «Краснодара». Смена тренера клубу на пользу не пошла, но это было решение владельца. И это его клуб. Правильно или неправильно – он видит так. Но если бы остался Ивич – «Зенит» матч не перевернул бы», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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