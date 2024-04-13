Созин: это победа Семака. Если бы остался Ивич — «Зенит» не перевернул бы матч

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Санкт-петербургский клуб одержал волевую победу со счётом 2:1.

«Победа «Зенита» – это победа Семака. Если разбирать футбол, анализировать, то решение убрать Алипа и перейти на четыре защитника перевернуло игру. А ещё «Краснодару» очень повезло, что не было Вендела – с ним было бы сложнее.

Сегодня «Зенит» лучше «Краснодара». Смена тренера клубу на пользу не пошла, но это было решение владельца. И это его клуб. Правильно или неправильно – он видит так. Но если бы остался Ивич – «Зенит» матч не перевернул бы», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.