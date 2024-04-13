Защитник «Краснодара» Оласа: нужно работать над ошибками

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал результат матча 24-го тура с «Зенитом», в котором «быки» уступили со счётом 1:2.

«Что произошло во втором тайме? Это случается со всеми командами, это не вопрос страха или того, что мы в каких‑то моментах превзошли «Зенит».

Если вот так выключаешься, как в этой игре у нас случилось два раза, то нужно исправлять это и работать над ошибками», — приводит слова Оласы «РБ Спорт».

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.