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Защитник «Краснодара» Оласа: нужно работать над ошибками

Защитник «Краснодара» Оласа: нужно работать над ошибками
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал результат матча 24-го тура с «Зенитом», в котором «быки» уступили со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«Что произошло во втором тайме? Это случается со всеми командами, это не вопрос страха или того, что мы в каких‑то моментах превзошли «Зенит».

Если вот так выключаешься, как в этой игре у нас случилось два раза, то нужно исправлять это и работать над ошибками», — приводит слова Оласы «РБ Спорт».

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

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