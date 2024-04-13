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Зарема Салихова назвала имя тренера, который, по её мнению, должен возглавить «Спартак»

Зарема Салихова назвала имя тренера, который, по её мнению, должен возглавить «Спартак»
Зарема Салихова
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала людей, приход которых в стан красно-белых поможет клубу.

«Спартаку» надо ставить главным тренером Осинькина, спортивным директором – Павла Андреева, а в академию – Ларина вместо Родионова. Всё остальное – только суета и бездумная трата денег», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Игорь Осинькин является тренером самарских «Крыльев Советов». Специалист возглавляет команду с июля 2020 года. Павел Андреев является футбольным агентом. Николай Ларин ранее был директором академии «Чертаново».

Напомним, ранее появлялась информация о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может покинуть клуб.

«Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после 23 сыгранных матчей чемпионата России.

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