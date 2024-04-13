Келлвен: ЦСКА будет продолжать бороться за самые высокие места в таблице

Полузащитник московского ЦСКА Келлвен высказался об отсутствии защитников Игоря Дивеева и Виллиана Роши в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который закончился со счётом 3:3.

— Было ли проблемой сегодня отсутствие Роши и Дивеева?

— Конечно, качественных игроков всегда не хватает. Но те, кто сегодня был на поле, тоже очень хорошо сыграли. Мы играли против очень серьёзного соперника, в конце добившись ничьей. Очень важное очко, а мы будем продолжать бороться за самые высокие места в таблице, — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

24-летний Дивеев провёл в этом сезоне семь матчей за ЦСКА и результативными действиями не отметился.

29-летний Виллиан Роша сыграл в 27 играх за армейцев во всех турнирах этого сезона и забил два гола.

После 23 матчей чемпионата России ЦСКА и «Локомотив» набрали по 37 очков и занимают четвёртое и пятое места соответственно. Армейцы опережают железнодорожников по личным встречам.