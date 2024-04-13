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Келлвен: ЦСКА будет продолжать бороться за самые высокие места в таблице

Келлвен: ЦСКА будет продолжать бороться за самые высокие места в таблице
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Полузащитник московского ЦСКА Келлвен высказался об отсутствии защитников Игоря Дивеева и Виллиана Роши в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который закончился со счётом 3:3.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

— Было ли проблемой сегодня отсутствие Роши и Дивеева?

— Конечно, качественных игроков всегда не хватает. Но те, кто сегодня был на поле, тоже очень хорошо сыграли. Мы играли против очень серьёзного соперника, в конце добившись ничьей. Очень важное очко, а мы будем продолжать бороться за самые высокие места в таблице, — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

24-летний Дивеев провёл в этом сезоне семь матчей за ЦСКА и результативными действиями не отметился.

29-летний Виллиан Роша сыграл в 27 играх за армейцев во всех турнирах этого сезона и забил два гола.

После 23 матчей чемпионата России ЦСКА и «Локомотив» набрали по 37 очков и занимают четвёртое и пятое места соответственно. Армейцы опережают железнодорожников по личным встречам.

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