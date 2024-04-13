Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Келлвен рассказал о своём прогрессе в изучении русского языка

Защитник ЦСКА Келлвен рассказал о своём прогрессе в изучении русского языка
Комментарии

Бразильский крайний защитник московского ЦСКА Келлвен рассказал о своём прогрессе в изучении русского языка.

«Я учу русский язык. Запоминаю определённые слова. Мойзес находится в очень продвинутой стадии, а я пока в самом начале», — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Келлвену 23 года, за ЦСКА бразилец выступает с сентября 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Келлвена в € 7 млн.

После 23 матчей чемпионата России ЦСКА заработал 37 очков и расположился на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Келлвен ответил, за счёт чего удалось вырвать ничью с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android