Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Келлвен ответил, за счёт чего удалось вырвать ничью с «Локомотивом»

Защитник ЦСКА Келлвен ответил, за счёт чего удалось вырвать ничью с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Келлвен рассказал о причинах, по которым армейцы смогли вырвать ничью в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом», в котором красно-синие проигрывали по ходу матча.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

— За счёт чего смогли вырвать ничью?

— Мы смогли вырвать ничью благодаря нашей команде. Мы очень сплочённые игроки. Предельно собраны не только те, кто выходит в стартовом составе, но и те, кто выходит на замену. Все прилагают максимум усилий, чтобы бороться за самые высокие места в турнирной таблице — это то, где ЦСКА должен находиться.

Тамерлан Мусаев — отличный игрок. Он выбрал большую команду и приехал сюда забивать. Он делает свою работу и помогает нашей команде идти вперёд, — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Игрок «Локомотива» Ненахов высказался об упущенной победе над ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android