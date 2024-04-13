Защитник ЦСКА Келлвен ответил, за счёт чего удалось вырвать ничью с «Локомотивом»

Защитник московского ЦСКА Келлвен рассказал о причинах, по которым армейцы смогли вырвать ничью в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом», в котором красно-синие проигрывали по ходу матча.

— За счёт чего смогли вырвать ничью?

— Мы смогли вырвать ничью благодаря нашей команде. Мы очень сплочённые игроки. Предельно собраны не только те, кто выходит в стартовом составе, но и те, кто выходит на замену. Все прилагают максимум усилий, чтобы бороться за самые высокие места в турнирной таблице — это то, где ЦСКА должен находиться.

Тамерлан Мусаев — отличный игрок. Он выбрал большую команду и приехал сюда забивать. Он делает свою работу и помогает нашей команде идти вперёд, — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.