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«Акинфеев сыграл как новичок». Аршавин — о голе Самошникова в ворота ЦСКА

«Акинфеев сыграл как новичок». Аршавин — о голе Самошникова в ворота ЦСКА
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Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал гол игрока «Локомотива» Ильи Самошникова в ворота ЦСКА. Напомним, встреча 24-го тура РПЛ завершилась вничью — 3:3.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

«Была неразбериха между двумя центральными защитниками, один другому не поверил и пошёл страховать. Акинфеев расположился на один‑два шага дальше положенного. Ну и надо отдать должное Самошникову, он это увидел и классно исполнил.

Это вратарский гол? Да. Ты хочешь, чтобы я его сейчас спасал и говорил, какой он хороший? Это был его ляп. Это везение Самошникова? Нет, он увидел и бил. Он хотел ударить туда и попал. Акинфеев сыграл как новичок. Но и надо отметить пас Самошникову от Глушенкова», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.

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