«Акинфеев сыграл как новичок». Аршавин — о голе Самошникова в ворота ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал гол игрока «Локомотива» Ильи Самошникова в ворота ЦСКА. Напомним, встреча 24-го тура РПЛ завершилась вничью — 3:3.

«Была неразбериха между двумя центральными защитниками, один другому не поверил и пошёл страховать. Акинфеев расположился на один‑два шага дальше положенного. Ну и надо отдать должное Самошникову, он это увидел и классно исполнил.

Это вратарский гол? Да. Ты хочешь, чтобы я его сейчас спасал и говорил, какой он хороший? Это был его ляп. Это везение Самошникова? Нет, он увидел и бил. Он хотел ударить туда и попал. Акинфеев сыграл как новичок. Но и надо отметить пас Самошникову от Глушенкова», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.