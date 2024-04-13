«Это просто безобразие какое‑то». Максим Глушенков — об обороне «Локомотива» при угловых

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал свою игру в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА, а также раскритиковал действия своей команды при угловых у собственных ворот.

— У меня нет слов, потому что я все эмоции потратил на прошлые игры, когда мы с угловых также пропускали. Это просто безобразие какое‑то.

— Со скамейки тяжелее смотреть?

— Конечно, чуть другие эмоции на скамейке, потому что ты понимаешь, что не можешь помочь.

— Вы забили гол (второй мяч «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») или всё‑таки Морозов?

— Скорее всего, Морозов забил, там мяч в колено ему попал.

— Почему сегодня Глушенков выдал настолько яркий матч?

— Не знаю даже. Так получилось, партнёры помогли, которые забивали. Игра давалась замечательно, но угловые нет. Поэтому на угловых мы проиграли. Также ЦСКА смог вернуться в игру за счет длинных передач, — сказал Глушенков в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.