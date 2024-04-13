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«Это просто безобразие какое‑то». Максим Глушенков — об обороне «Локомотива» при угловых

«Это просто безобразие какое‑то». Максим Глушенков — об обороне «Локомотива» при угловых
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Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал свою игру в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА, а также раскритиковал действия своей команды при угловых у собственных ворот.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

— У меня нет слов, потому что я все эмоции потратил на прошлые игры, когда мы с угловых также пропускали. Это просто безобразие какое‑то.

— Со скамейки тяжелее смотреть?

— Конечно, чуть другие эмоции на скамейке, потому что ты понимаешь, что не можешь помочь.

— Вы забили гол (второй мяч «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») или всё‑таки Морозов?

— Скорее всего, Морозов забил, там мяч в колено ему попал.

— Почему сегодня Глушенков выдал настолько яркий матч?

— Не знаю даже. Так получилось, партнёры помогли, которые забивали. Игра давалась замечательно, но угловые нет. Поэтому на угловых мы проиграли. Также ЦСКА смог вернуться в игру за счет длинных передач, — сказал Глушенков в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.

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