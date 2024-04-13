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Игрок «Зенита» Артур: не время думать, кто чемпион, а кто нет

Игрок «Зенита» Артур: не время думать, кто чемпион, а кто нет
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Нападающий «Зенита» Артур Гимарайнс прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1). Напомним, бразилец стал автором забитого гола.

«Счастлив, потому что это первая для меня такая награда, я забил первый мяч за «Зенит» правой ногой. Рад был помочь команде — очень важный матч, важно было победить. Рады, что набрали три очка, двигаемся дальше.

Это была игра между двумя претендентами на титул. Конечно, несмотря на то что впереди много матчей, сегодня мы сделали хороший шаг. На один матч осталось меньше, но игр впереди ещё много. Не время думать, кто чемпион, а кто нет», — приводит слова Артура пресс-служба на официальном сайте клуба.

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

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