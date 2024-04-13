Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» в матче с «Ахматом» со счётом 7:1

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал разгромную победу над «Ахматом» (7:1) в матче 24-го тура РПЛ.
«Первое, что хочу сказать, это пожелать сил и терпения тренеру «Ахмата» Магомеду Адиеву, который только приехал в Грозный. Пожелать терпения клубу, выйти с честью из этой непростой ситуации. Что касается нашей команды, то могу только слова комплиментов раздать всем ребятам. И по ходу первого тайма, и по ходу второго тайма. Была одна команда, которая знала, что делать в атаке, что делать в обороне, и мы рады, что ребята реализуют свой потенциал», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.
После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.
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