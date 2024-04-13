Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» в матче с «Ахматом» со счётом 7:1

Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» в матче с «Ахматом» со счётом 7:1
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал разгромную победу над «Ахматом» (7:1) в матче 24-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 7'     0:3 Ковалёв – 10'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 75'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    

«Первое, что хочу сказать, это пожелать сил и терпения тренеру «Ахмата» Магомеду Адиеву, который только приехал в Грозный. Пожелать терпения клубу, выйти с честью из этой непростой ситуации. Что касается нашей команды, то могу только слова комплиментов раздать всем ребятам. И по ходу первого тайма, и по ходу второго тайма. Была одна команда, которая знала, что делать в атаке, что делать в обороне, и мы рады, что ребята реализуют свой потенциал», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.

Материалы по теме
«Балтика» одержала самую крупную победу в чемпионатах России в матче с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android