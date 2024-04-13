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Захарян: надеюсь, что в Испанию приедут ещё несколько российских игроков

Захарян: надеюсь, что в Испанию приедут ещё несколько российских игроков
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян ответил на вопрос, может ли его переезд в Испанию привести к появлению других российских футболистов в Примере.

«Всё возможно, и я надеюсь, что приедут ещё несколько игроков. Одним из них может стать Константин Тюкавин, который был моим партнёром по команде в «Динамо» и является моим партнёром по сборной. В России есть хорошие игроки, почему бы и нет?» — приводит слова Захаряна Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 35 игр во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и две результативные передачи. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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