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Тренер «Балтики» Игнашевич: не очень простая ситуация в таблице, основная борьба впереди

Тренер «Балтики» Игнашевич: не очень простая ситуация в таблице, основная борьба впереди
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после матча 24-го тура с «Ахматом», который завершился разгромом команды из Грозного со счётом 7:1, прокомментировал ситуацию в турнирной таблице.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 7'     0:3 Ковалёв – 10'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 75'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    

«Можно сказать, что эта игра — то, что мы хотим видеть? Ну, если отталкиваться от счёта, конечно, да. Но у нас не очень простая ситуация в турнирной таблице, поэтому вся основная борьба ещё, конечно, впереди. Сейчас мы думаем о ЦСКА, но в то же время уже и понимаем, что следующий домашний матч с Самарой — он тоже один из финалов, которые у нас остались», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.

Турнирная таблица РПЛ
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