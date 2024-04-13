Тренер «Балтики» Игнашевич: не очень простая ситуация в таблице, основная борьба впереди

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после матча 24-го тура с «Ахматом», который завершился разгромом команды из Грозного со счётом 7:1, прокомментировал ситуацию в турнирной таблице.
«Можно сказать, что эта игра — то, что мы хотим видеть? Ну, если отталкиваться от счёта, конечно, да. Но у нас не очень простая ситуация в турнирной таблице, поэтому вся основная борьба ещё, конечно, впереди. Сейчас мы думаем о ЦСКА, но в то же время уже и понимаем, что следующий домашний матч с Самарой — он тоже один из финалов, которые у нас остались», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.
После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.
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