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Матч с ЦСКА стал 100-м в РПЛ для защитника «Локо» Наира Тикнизяна

Матч с ЦСКА стал 100-м в РПЛ для защитника «Локо» Наира Тикнизяна
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 3:3.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

На 75-й минуте матча на поле вышел защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, для которого эта игра стала 100-й в РПЛ. Напомним, Наир Тикнизян дебютировал в РПЛ, выступая за московский ЦСКА. За красно-синих Наир провёл 34 матча в РПЛ. В августе 2021 года Тикнизян перешёл в «Локомотив», за который принял участие в 66 матчах.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.

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