Матч с ЦСКА стал 100-м в РПЛ для защитника «Локо» Наира Тикнизяна

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 3:3.

На 75-й минуте матча на поле вышел защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, для которого эта игра стала 100-й в РПЛ. Напомним, Наир Тикнизян дебютировал в РПЛ, выступая за московский ЦСКА. За красно-синих Наир провёл 34 матча в РПЛ. В августе 2021 года Тикнизян перешёл в «Локомотив», за который принял участие в 66 матчах.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.