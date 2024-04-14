Галактионов назвал ключевую, по его мнению, причину ничейного счёта в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 24-го тура с ЦСКА (3:3), а также назвал, по его мнению, ключевую причину ничейного счёта.

— Ведя 3:1, команда дала сопернику отыграться. В чём причина, почему не смогли удержать победный счёт?

— Сложно сказать. Надо посмотреть повтор. Понятно, что стандартные положения сыграли свою ключевую роль, соперник сравнял. А так — игра была под нашим контролем, вели в два мяча. Замены ребята попросили — и Сергей Пиняев подустал, и Максим Глушенков попросил замену. Понятно, что войти в этот матч было непросто, но, конечно, мы не имеем права отдавать победу, ведя в два мяча, — сказал Галактионов на пресс-конференции после матча.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.