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Захарян: переход в «Реал Сосьедад» стал полным успехом, я сделал 10 шагов вперёд

Захарян: переход в «Реал Сосьедад» стал полным успехом, я сделал 10 шагов вперёд
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян поделился впечатлениями от игры за испанский клуб.

«Переход в «Реал Сосьедад» стал полным успехом. Я сделал 10 шагов вперёд. Я развиваюсь здесь, я очень счастлив и планирую продолжать совершенствоваться здесь.

Игра «Реала Сосьедад» очень благоприятна для меня. Мы — команда, которая всегда стремится к мячу, любит владеть им, очень активна, и это мне нравится», — приводит слова Захаряна Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 35 игр во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и две результативные передачи. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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