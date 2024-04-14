Тен Хаг ушёл с пресс-конференции после вопроса о возможном худшем результате «МЮ» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ушёл с пресс-конференции после вопроса о возможном худшем результате в истории клуба в английской Премьер-лиге. Вчера, 13 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 33-го тура чемпионата Англии со счётом 2:2.

Журналист спросил: «Есть опасность, что вы можете оказаться на седьмом месте. Если вы опуститесь ниже седьмого места, это будет худший результат в истории «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге. Сможете ли вы оказаться выше?»

«Я не хочу отвечать на этот вопрос, в данный момент это не важно», — сказал тен Хаг и покинул зал для пресс-конференций.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков за 32 матча.