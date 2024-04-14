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Быстров: то, что в «Спартаке» не могут решиться уволить Абаскаля, вызывает отвращение

Быстров: то, что в «Спартаке» не могут решиться уволить Абаскаля, вызывает отвращение
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Бывший футболист сборной России и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал поражение красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

«То, что люди в руководстве «Спартака» не могут принять решение уволить Абаскаля, у меня уже не вызывает каких‑то эмоций, кроме отвращения. Его должны были убрать давным‑давно. А «Сочи» молодцы, как и прогнозировалось, уверенно выиграли», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.

35-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце следующего сезона.

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