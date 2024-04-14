Быстров: то, что в «Спартаке» не могут решиться уволить Абаскаля, вызывает отвращение

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал поражение красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).

«То, что люди в руководстве «Спартака» не могут принять решение уволить Абаскаля, у меня уже не вызывает каких‑то эмоций, кроме отвращения. Его должны были убрать давным‑давно. А «Сочи» молодцы, как и прогнозировалось, уверенно выиграли», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.

35-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце следующего сезона.