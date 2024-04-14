Акинфеев извинился за первый пропущенный гол в матче с «Локомотивом»
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Голкипер и капитан московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о ничейном результате матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:3), а также извинился за пропущенный гол от игрока красно-зелёных Ильи Самошникова.
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44' 1:1 Мусаев – 53' 2:1 Морозов – 55' 3:1 Фассон – 64' 3:2 Заболотный – 80' 3:3 Агапов – 87'
«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол — полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого не просто складывающегося матча мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты.
Да, итоговый результат — один набранный балл, но сплочение в такие тяжёлые моменты формирует команду и вселяет оптимизм. Очень надеюсь, что этот матч принёс нашим болельщикам больше положительных эмоций», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба в телеграм-канале.
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