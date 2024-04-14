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Галактионов раскрыл содержание встречи с руководством «Локо» после вылета из Кубка России

Галактионов раскрыл содержание встречи с руководством «Локо» после вылета из Кубка России
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 24-го тура с ЦСКА (3:3) рассказал о встрече с руководством клуба, которую наставник железнодорожников инициировал после вылета красно-зелёных из розыгрыша Фонбет Кубка России.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

— После прошлого тура вы планировали встретиться с руководством и поговорить. Состоялась ли эта встреча?

— Да, была. Мы поговорили. Понятно, что была сформулирована определённая задача, мы поговорили и о ней. Ответственность была озвучена — и команды, и тренерская. Мы разговаривали о многих факторах, о том, что сейчас происходит, о том, что необходимо усилить, о дальнейшем будущем, по укомплектованию и текущему состоянию команды. Все моменты обсудили. Продолжаем двигаться дальше, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

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