Галактионов раскрыл содержание встречи с руководством «Локо» после вылета из Кубка России

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 24-го тура с ЦСКА (3:3) рассказал о встрече с руководством клуба, которую наставник железнодорожников инициировал после вылета красно-зелёных из розыгрыша Фонбет Кубка России.

— После прошлого тура вы планировали встретиться с руководством и поговорить. Состоялась ли эта встреча?

— Да, была. Мы поговорили. Понятно, что была сформулирована определённая задача, мы поговорили и о ней. Ответственность была озвучена — и команды, и тренерская. Мы разговаривали о многих факторах, о том, что сейчас происходит, о том, что необходимо усилить, о дальнейшем будущем, по укомплектованию и текущему состоянию команды. Все моменты обсудили. Продолжаем двигаться дальше, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.