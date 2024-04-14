Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор результативной ничьей в дерби «Локомотив» — ЦСКА

Видеообзор результативной ничьей в дерби «Локомотив» — ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 3:3.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

На 44-й минуте нападающий «Локомотива» Максим Глушенков от центра поля выполнил роскошный навес к правой части штрафной, защитник «Локомотива» Илья Самошников принял мяч и перебросил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который хоть и успел коснуться мяча, но не успел помешать голу.

Права на видео принадлежат ОАО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Локомотив» Москва.

На 53-й минуте матча гол забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, отличившись после углового. На 55-й минуте матча отличился игрок «Локомотива» Евгений Морозов. На 64-й минуте после навеса Максима Глушенкова забил защитник «Локомотива» Лукас Фассон. На 80-й минуте матча забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный, сыграв на добивании после удара полузащитника Аббосбека Файзуллаева. На 86-й минуте армейцы сравняли счёт после удара защитника Ильи Агапова.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Глушенков разрывал ЦСКА. Но армейцы совершили сказочный камбэк в дерби с «Локо»!
Глушенков разрывал ЦСКА. Но армейцы совершили сказочный камбэк в дерби с «Локо»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android