Кингсли Коман получил тяжёлую травму в матче «Баварии» с «Кёльном»

Футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман получил травму бедра в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» (2:0). Игрок был заменён на 50-й минуте встречи.

«Травма Кингсли чрезвычайно тяжелая, он только оправился от предыдущей травмы и вышел сегодня в стартовом составе после очень долгого перерыва», — приводит слова главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля Metro.

В среду, 17 апреля, мюнхенцам предстоит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с английским «Арсеналом». В первом матче в Лондоне была зафиксирована ничья — 2:2.

В текущем сезоне 27-летний Коман провел 27 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 65 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.