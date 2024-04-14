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«Реал» повторил собственное необычное достижение 36-летней давности

«Реал» повторил собственное необычное достижение 36-летней давности
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Завершился матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу мадридской команды.

Испания - Примера . 31-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Тчуамени – 48'    

Таким образом, команда Карло Анчелотти после 31-го тура текущего розыгрыша чемпионата Испании пропустила всего 20 голов, что является повторением личного рекорда на данной дистанции.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В последний раз мадридский клуб так мало пропускал по итогам 31 матча испанского первенства в сезоне-1987/1988.

После 30 туров чемпионата Испании «Мальорка» набрала 31 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Реал» продолжает лидировать в Примере, заработав 78 очков после 31 игры.

В следующем туре мадридцы дома сыграют с «Барселоной». Игра пройдёт 21 апреля и начнётся в 22:00 по московскому времени. «Мальорка» днём позже на выезде встретится с «Севильей».

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