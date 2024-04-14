«Бавария», «МЮ» и «Реал» поборются за одну из главных звёзд «Байера»

Полузащитник «Байера» Джереми Фримпонг заинтересовал «Баварию», «Реал» и «Манчестер Юнайтед», сообщил инсайдер Кристиан Фальк.

По действующему контракту до 2028 года его могут выкупить за € 40 млн, если активируют клаусулу к началу Евро-2024. Представители футболиста уже ведут конкретные переговоры с «МЮ» и «Баварией».

Фримпонг стал игроком «Байера» в январе 2021 года, когда его за € 11 млн подписали из «Селтика». В этом сезоне забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

Напомним, на текущий момент «Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав после 28 туров 76 очков. Проведя на один матч больше «Бавария» заработала 60 очков. Сегодня «Байер» у себя на поле примет «Вердер».