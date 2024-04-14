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Телохранитель Месси повалил на газон болельщика, подбежавшего к Лионелю на поле

Телохранитель Месси повалил на газон болельщика, подбежавшего к Лионелю на поле
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В ночь с 13 на 14 апреля мск на поле «Арроухед Стэдиума» в американском Канзас-Сити завершился матч регулярного чемпионата МЛС. «Интер Майами» на выезде одержал волевую победу над «Спортинг Канзас-Сити» со счётом 3:2.

В составе победителей полный матч провёл аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого забитый мяч и результативный пас. По ходу встречи в дополнительное к матчу время фанат выбежал на поле и направился к Месси, однако телохранитель аргентинца ускорением от бровки подбежал к Лео и повалил фаната на газон.

Фото: Скрин с трансляции

Благодаря этой победе «Интер Майами» набрал 15 очков в девяти матчах и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, столько же очков при игре в запасе у занимающего вторую строчку «Нью-Йорк Ред Буллз».

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