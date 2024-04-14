Полузащитник «Краснодара» Кастаньо высказался о поражении в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо поделился мнением о минувшем матче 24-го тура чемпионата России, в котором «быки» уступили «Зениту» со счётом 1:2.

«Первый тайм был очень хорошим. Мы смогли продемонстрировать свой характер, но во втором тайме потеряли концентрацию и получили быстрый гол. Мы высоко поднялись и пропустили второй, а забить не смогли», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на 16-й минуте уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте игры колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сравнял счёт в матче. На 63-й минуте бразилец Артур Гимарайнс забил второй мяч сине-бело-голубых и вывел свою команду вперёд. На 90-й минуте «Краснодар» остался вдесятером. С поля был удалён защитник Виктор Тормена.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.