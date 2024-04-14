Эрлинг Холанд повторил достижение Руда ван Нистелроя и Энди Коула

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Лутон Таун». «Горожане» выиграли со счётом 5:1. Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 20-й мяч в нынешнем сезоне АПЛ. Таким образом, он забивает 20+ голов в каждом из своих двух дебютных сезонах в чемпионате Англии по футболу.
Как сообщает Squawka в социальной сети Х (бывший Twitter), Эрлинг Холанд стал третьим игроком, кому удалось это сделать. Он повторил достижение Руда ван Нистелроя и Энди Коула. Причём ван Нистелрой забивал 20+ голов в своих трёх дебютных сезонах.
В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 38 матчах за «Манчестер Сити» во всех официальных турнирах, отметился 31 забитым мячом и шестью результативными передачами.
- 14 апреля 2024
-
09:50
-
09:42
-
09:40
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
07:37
-
06:35
-
06:07
-
05:45
-
05:44
-
05:35
-
05:30
-
05:28
-
04:54
-
04:29
-
03:56
-
02:35
-
02:17
-
01:47
-
01:22
-
01:09
-
00:45
-
00:41
-
00:41
-
00:31
-
00:20
-
00:15
-
00:05