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Эрлинг Холанд повторил достижение Руда ван Нистелроя и Энди Коула

Эрлинг Холанд повторил достижение Руда ван Нистелроя и Энди Коула
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В субботу, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Лутон Таун». «Горожане» выиграли со счётом 5:1. Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 20-й мяч в нынешнем сезоне АПЛ. Таким образом, он забивает 20+ голов в каждом из своих двух дебютных сезонах в чемпионате Англии по футболу.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Лутон Таун
Лутон
1:0 Хасиока – 2'     2:0 Ковачич – 64'     3:0 Холанд – 76'     3:1 Баркли – 81'     4:1 Доку – 87'     5:1 Гвардиол – 90+3'    

Как сообщает Squawka в социальной сети Х (бывший Twitter), Эрлинг Холанд стал третьим игроком, кому удалось это сделать. Он повторил достижение Руда ван Нистелроя и Энди Коула. Причём ван Нистелрой забивал 20+ голов в своих трёх дебютных сезонах.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 38 матчах за «Манчестер Сити» во всех официальных турнирах, отметился 31 забитым мячом и шестью результативными передачами.

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