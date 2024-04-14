Эрлинг Холанд повторил достижение Руда ван Нистелроя и Энди Коула

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Лутон Таун». «Горожане» выиграли со счётом 5:1. Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 20-й мяч в нынешнем сезоне АПЛ. Таким образом, он забивает 20+ голов в каждом из своих двух дебютных сезонах в чемпионате Англии по футболу.

Как сообщает Squawka в социальной сети Х (бывший Twitter), Эрлинг Холанд стал третьим игроком, кому удалось это сделать. Он повторил достижение Руда ван Нистелроя и Энди Коула. Причём ван Нистелрой забивал 20+ голов в своих трёх дебютных сезонах.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 38 матчах за «Манчестер Сити» во всех официальных турнирах, отметился 31 забитым мячом и шестью результативными передачами.