Спортдиректор «Барселоны»: сейчас нет плана, как заставить Хави передумать уходить

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал слова главного тренера сине-гранатовых Хави, в очередной раз подтвердившего, что он покинет каталонский клуб по окончании сезона.
«На текущий момент нет плана, как заставить Хави передумать уходить [из клуба]. Если он появится, то тогда мы поговорим об этом.
Спокойствие даёт результаты. Сейчас команда побеждает. Мы уже много говорили о Хави. Это личный вопрос. Тут нечего обсуждать. Мы должны думать о матчах», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.
Напомним, Хави заявил, что покинет «Барселону» в конце минувшего января.
После 31 тура чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 70 очков и занимают второе место.
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