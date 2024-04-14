Кастаньо: с Мусаевым «Краснодар» стал больше заточен на атаку

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, что изменилось в игре «быков» после того, как команду возглавил Мурад Мусаев, по сравнению с тем, что она демонстрировала при Владимире Ивиче.

«С Мусаевым у нас хорошие отношения, я понимаю его требования. Мне кажется, что с ним мы стали больше заточены на атаку. Думаю, надо немного поработать нам над обороной и всё будет хорошо», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 40-летний специалист вернулся в «Краснодар» 14 марта нынешнего года. С того момента под его руководством «быки» провели три матча в Российской Премьер-Лиге, в которых один раз сыграли вничью, один раз одержали победу и один раз потерпели поражение.