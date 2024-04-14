«Боюсь, что у нас могут отнять ЧМ-2030». Касильяс — о деле Испанской федерации футбола

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс выразил обеспокоенность тем, что ФИФА может лишить его родную страну права проведения чемпионата мира 2030 года на фоне скандала с расследованием в отношении Королевской испанской федерации футбола (RFEF), чей экс-президент Луис Рубиалес обвиняется в коррупции и отмывании денег.

«Дело пахнет плохо. Я боюсь, что нас могут лишить чемпионата мира 2030 года… посмотрим!» — написал Касильяс, отметив аккаунт RFEF.

Напомним, в марте Гражданская гвардия Испании осуществила обыски в здании RFEF, а также более чем в десяти жилых помещениях, включая дом Рубиалеса.

Наряду с Испанией чемпионат мира 2030 года должны принять Португалия и Марокко. Также три матча пройдут в Южной Америке: по одному в Аргентине, Уругвае и Парагвае.