Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» потерял очки в матче с «Фрозиноне» в 32-м туре Серии А, Кварацхелия сделал ассист

«Наполи» потерял очки в матче с «Фрозиноне» в 32-м туре Серии А, Кварацхелия сделал ассист
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Фрозиноне». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. Игра завершилась со счётом 2:2.

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий неаполитанского клуба Маттео Политано. На 50-й минуте нападающий гостей Валид Хеддира сравнял счёт в матче. На 63-й минуте форвард «Наполи» Виктор Осимхен забил гол с передачи вингера Хвичи Кварацхелии и вновь вывел свою команду вперёд. На 73-й минуте Хеддира оформил дубль.

После 32 матчей Серии А «Наполи» набрал 49 очков и занимает восьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Фрозиноне» заработал 27 очков и располагается на 17-й строчке.

Италия - Серия А . 32-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 2
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 Политано – 16'     1:1 Хеддира – 50'     2:1 Осимхен – 63'     2:2 Хеддира – 73'    
Удаления: Руй – 90+8' / нет
Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Вингер «Наполи» Кварацхелия: безумие, что меня сравнивают с Марадоной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android