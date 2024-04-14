«Наполи» потерял очки в матче с «Фрозиноне» в 32-м туре Серии А, Кварацхелия сделал ассист

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Фрозиноне». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. Игра завершилась со счётом 2:2.

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий неаполитанского клуба Маттео Политано. На 50-й минуте нападающий гостей Валид Хеддира сравнял счёт в матче. На 63-й минуте форвард «Наполи» Виктор Осимхен забил гол с передачи вингера Хвичи Кварацхелии и вновь вывел свою команду вперёд. На 73-й минуте Хеддира оформил дубль.

После 32 матчей Серии А «Наполи» набрал 49 очков и занимает восьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Фрозиноне» заработал 27 очков и располагается на 17-й строчке.